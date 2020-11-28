Опасная игра: почему именно сейчас убили ведущего иранского физика-ядерщика?

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 ноября 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели», Ахмад Хаж Али ]

Фото: cоцсети

Израиль играет в тайм-аут! В последние дни правления Трампа проигравшая президентские выборы американо-израильская команда Нетаньяху-Трампа намерилась перемешать карты, тем самым, подставив будущую администрацию США.

Примечательно, что на этот раз произошла перестановка ролей, при которой стрелки обвинения указывают, в первую очередь, на Моссад, в то время как в начале года, когда американцы открыто совершили смертельное покушение на генерала Солеймани, Израиль, наоборот, от него отмежевался, тем самым избегая реакции возмездия со стороны Оси Сопротивления. Сегодня же - Трамп наблюдает, как будто он тут ни при чём, и только делает ретвит израильского корреспондента!

На днях после «секретного» визита Нетаньяху в Саудовское королевство, о котором весь мир знал, известный анонимный саудовский блогер Мужахед (предполагается, что под его ником пишет Саудовский принц, настроенный против королевской семьи) нарисовал американо-израильско-саудовский сценарий нападения и дальнейшей агрессии против Ирана. Израиль наносит удар по ядерной программе Ирана, Иран отвечает Израилю, Трамп прибегает на помощь и защиту Израиля - главного своего союзника - и ударяет по Ирану, подставляя при этом будущего президента Джо Байдена, в то время как осведомлённые эксперты и политики предполагают, что тот намеревается вернуться к договоренностям СВПД и отказаться от сделки века. По этой теме есть предположение и в МИД РФ. Так, заместитель министра иностранных дел и спецпосланник президента Михаил Леонидович Богданов сообщил вчера агентству “Спутник”, что, скорее всего, Байден откажется от так называемой “Сделки века, и подчеркнул, что есть законное международное основание для решения палестинско-израильской проблемы конфликта - а именно: два государства.

После убийства Солеймани Иран ответил ракетным ударом по американской базе в Ираке. Напомню, что со времён Второй Мировой войны ни одна американская база не претерпела подобного удара.

И коли уж израильтяне устами бывшего начальника исследовательского отдела военной разведки Израиля АМАН и бывшего генерального директора министерства стратегического планирования Йоси Купервассера называют Фахризаде “Солеймани ядерной и ракетной программ Ирана”, так пусть ожидают такого ответного удара возмездия, которого они ещё не знали с момента водворения их оккупационного режима.

И если допустить, что Трамп найдёт в этом прецеденте возможность поджечь регион Ближнего Востока, чтоб передать его наследнику Белого дома - пылающим, то данный шаг приведёт не только к обязательному расколу, но и к агрессивному конфликту внутри Соединённых Штатов, после которого их, очевидно, станет трудно называть соединёнными. Однако же, как бизнесмен он наверняка заинтересован в безопасности своих инвестиций как в Штатах, так и за их пределами!

Надо понимать, что ядерную и ракетную программы Ирана не остановить таким коварным покушением. Запрет на закупки Ираном вооружения после 18 октября 2020 г., согласно СВПД, уже не действует.

И у Ирана есть, чем ответить на двух уровнях: тактический не отложенный ответ, скорее всего, будет скорым, а стратегический ответ будет продолжаться до изменения геополитической обстановки в регионе с учётом НДС от всех агрессий со стороны США и Израиля.

Далее предлагаю вашему вниманию специальную подборку заявлений чиновников и представителей СМИ разных стран по ситуации вокруг убийства главы Организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана профессора Мохсена Фахризаде.

Иран. Министерство обороны Ирана: “Мохсен Фахризаде, глава научно-исследовательской организации министерства, был убит”.

Израильские СМИ. Бывший начальник исследовательского отдела военной разведки Израиля АМАН и бывший генеральный директор министерства стратегического планирования Израиля Йоси Купервассер: “Фахризаде - Солеймани ядерной программы Ирана. Убийство Фахризаде могло быть осуществлено только Израилем и США”.

Иран. Корреспондент “Аль-Маядин”: “Примерно в 14:30 террористическая группа взорвала автомобиль Nissan и открыла огонь по машине Фахризаде после взрыва”.

Иран. Cпикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф клянётся отомстить за убийство мученика Фахризаде.

Иран. Советник Верховного лидера Ирана по вопросам обороны, бригадный генерал Хоссейн Дехган: “Наш ответ станет ударом молнии для убийц”.

Иран. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф решительно осуждает убийство мученика Фахризаде и описывает его, как трусливый акт, и указывает на роль в нём «Израиля». “Этот подлый поступок, несущий явные признаки причастности Израиля, показывает отчаянную агрессию преступников. Мы призываем международное сообщество и, в частности, Европейский Союз положить конец позорной политике двойных стандартов”.

США. Пентагон воздерживается от комментариев по поводу мученической смерти Фахризаде после вопроса “Рейтер”.

Палестина. Общее командование Народного фронта: “Убийство учёного Фахризаде не ослабит энергию Ирана, как думают лидеры сионистского терроризма”.

Иран. Начальник штаба вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери: “Виновных в убийстве Фахризаде ждёт суровая месть. Мы не перестанем преследовать и наказывать виновных в убийстве мученика Мохсена Фахризаде”.

США. Трамп ретвитнул сообщение израильского журналиста об убийстве Фахризаде.

Иран. Газета “Watan Amrouz”, близкая к Корпусу Стражей Исламской Революции: “Если мы этого не сделаем и не ударим, они нанесут удар”.

США. CNN ссылается на чиновника Пентагона: “Перемещение авианосца USS Nimitz в регион Персидского залива с другими боевыми кораблями обеспечивает боевую поддержку при выводе войск США из Ирака и Афганистана. Движение авианосца к Персидскому заливу было запланировано ещё до известия об убийстве иранского учёного-ядерщика”. (Куда как вероятнее, что всё это делалось, на самом деле, сообща и было запланировано заранее!)

США. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан написал в Твиттере, что он осуждает убийство разработчика ядерной программы Ирана и считает его серьёзным преступлением, безрассудным актом, грубым нарушением международного права, которое чревато смертельным риском возмездия и нового витка регионального конфликта. Он призвал иранское правительство замедлить реакцию до тех пор, пока Байден не займёт пост президента США.