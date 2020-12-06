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Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал болтовнёй заявление Кравчука о новых санкциях против России

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал болтовнёй заявление Кравчука о новых санкциях против России
Николай Азаров, фото: vk.com/azarovnikolay

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал болтовнёй заявление бывшего украинского президента Леонида Кравчука о новых санкциях против России.

Сейчас Кравчук - руководитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. Таким образом Кравчук хочет наказать российскую экономику за Донбасс, ввести санкции. 

Николай Азаров в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» заверил, что такие громкие заявления Кравчука ничем не подкреплены, и его репутация не вызывает доверия. По мнению политика, в первую очередь, «Кравчук должен требовать от своих властей выполнения Минских соглашений, которые Украина не выполняет». Азаров призвал не слушать заявления Кравчука по поводу санкций.

Минувшим летом исключить Россию из SWIFT предлагали США.

ИЧ

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