Кравчук предложил санкцию в отношении России - отключить от SWIFT
6 декабря 2020, 09:46[ «Аргументы Недели» ]
Руководитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, бывший украинский президент Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT.
Таким образом Кравчук хочет наказать российскую экономику за Донбасс. Выступая в эфире телеканала «Украина 24» Кравчук высказался об антироссийских санкциях. Он подумал про отключение РФ от SWIFT, - передает RT.
Кравчук сказал, что есть такая одна санкция, про которую никогда не говорят - международная расчётная система. Политик даже не смог подобрать слов, предполагая, какой станет российская экономика, «если б Россию вывести из этой международной расчётной системы» Кравчук подчеркнул, что «это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам».
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