Делегация Украины сорвала переговоры контактной группы по Донбассу

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26 ноября 2020, 07:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм Родиона Мирошника

Л. Кравчук и Б. Грызлов, фото из соцсети

Представитель Украины Леонид Кравчук в среду, 25 ноября, устроил "скандал" во время переговоров Контактной группы по Донбассу. Заседание проходило в формате видеоконференции. Представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник сообщил, что Кравчук при подготовке дорожной карты заявил, что Киев не намерен рассматривать предложения самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а "хочет видеть только проект от России".

Как констатировал Мирошник, отказ Киева от обсуждения и согласования с республиками Донбасса проектов законов по урегулированию конфликта — это, по сути, "заявление о выходе Украины и из контактной группы, и из Минских соглашений".

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов отметил, что эти действия Украины не направлены на урегулирование конфликта в Донбассе.По словам Мирошника, Грызлов заявил, что Россия поддерживает план, подготовленный в ДНР и ЛНР, так как он соответствует Минским соглашениям. "А любой план, подготовленный и внесенный Россией, может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Украины — соответственно, его не будет", — пишет Мирошник в Telegram-канале.

Кравчуку задали вопрос, является ли это заявление официальной позицией Украины.

Кравчук заявил, что может считать комментарий Грызлова заявлением о выходе России из Минских соглашений. По его словам, Украина сама разберется с ситуацией на "украинской территории".

Грызлов в ответ напомнил, что Россия вошла в Контактную группу по приглашению Украины для урегулирования внутреннего конфликта, разгоревшегося на украинской территории. "Если мнение руководства Украины изменилось, то оно должно сделать об этом соответствующее заявление", - пишет Мирошник.