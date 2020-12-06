Майя Санду считает, что правительство Молдавии должно немедленно уйти в отставку

Аргументы Недели → В мире 13+

6 декабря 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила сегодня во время проведения акции протеста в Кишиневе, что правительство должно в полном составе немедленно уйти в отставку.

Санду выступила с обвинениями нынешнего правительства и парламента в коррупции. "Это протест граждан, которые хотят перемен, против тех, кто хочет продолжать грабить государство", - заявила она.

По словам молдавского президента, отставка правительства нужна для проведения досрочных выборов в парламент.

Ранее парламент Молдавии одобрил в финальном чтении законопроект о переходе службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение депутатов.