В МИД отреагировали на «признание» уроженцев Южных Курил японцами в грин-картах США
6 декабря 2020, 14:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В МИД России в воскресенье, 6 декабря, оценили правила розыгрышей грин-карт, в которых указано, что власти США с 1990 года считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.
В российском внешнеполитическом ведомстве задались вопросом, нужно ли еще одно доказательство того, что "США – ревизионистская держава". В министерстве напомнили, что, согласно решению 1945 года, Курильские острова отошли СССР. В МИД также добавили, что в настоящий момент Госдеп Соединенных Штатов ставит под сомнение итоги Второй мировой войны.
"Знайте свои границы и "красные линии", – подчеркнули в Министерстве иностранных дел РФ.
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