В США с 1990 год считают уроженцев Курил японцами

В ночь на воскресенье, 6 декабря, стало известно, что руководство Соединенных Штатов Америки в течение длительного периода считает россиян, которые родились на Южных Курилах, уроженцами Японии.
Соответствующая информация содержится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на официальном портале Госдепартамента. На это обратило внимание японское издание Hokkaido Shimbun.
В инструкции Госдепа США для всех желающих принять участие в программе Diversity Visa, действующей с 1990 года, говорится, что лица, которые родились на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Те, кто родился на Южном Сахалине, относятся к России.
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