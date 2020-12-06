В США с 1990 год считают уроженцев Курил японцами

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6 декабря 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hokkaido Shimbun

Курильские острова, Alexandr Liskin/Russian Look

В ночь на воскресенье, 6 декабря, стало известно, что руководство Соединенных Штатов Америки в течение длительного периода считает россиян, которые родились на Южных Курилах, уроженцами Японии.

Соответствующая информация содержится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на официальном портале Госдепартамента. На это обратило внимание японское издание Hokkaido Shimbun.

В инструкции Госдепа США для всех желающих принять участие в программе Diversity Visa, действующей с 1990 года, говорится, что лица, которые родились на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Те, кто родился на Южном Сахалине, относятся к России.