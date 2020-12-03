Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир: Россия «захватила и оккупировала» Курилы
3 декабря 2020, 16:18[ «Аргументы Недели» ]
Россия «захватила и оккупировала» Курильские острова. С соответствующим заявлением выступил Кан Чан Ир, новый южнокорейский посол в Японии.
В 2011 году Кан Чан Ир, в то время являвшийся парламентарием, озвучил точку зрения, согласно которой Курилы принадлежат РФ. После своего назначения главой дипломатического представительства Сеула в Токио политик пояснил газете Yomiuri и другим японским СМИ, что его высказывание девятилетней давности неверно истолковали. По словам Кан Чан Ира, он имел в виду то, что Москва «захватила и оккупировала» острова.
Как сообщалось ранее в четверг, отечественной портал Avia.pro выдвинул предположение, по которому Россия поставила на Курилы системы С-300 вместо С-400, чтобы не дать американцам возможности взломать «Триумфы».
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