В ходе беспорядков во Франции пострадали почти 70 полицейских

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6 декабря 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

полиция Франции, Luc Nobout/Keystone Press Agency

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что почти 70 полицейских и жандармов пострадали в результате столкновений с участниками манифестаций против правительственного законопроекта "О глобальной безопасности".

Подчеркивается, что в ходе субботних манифестаций пострадали 67 сотрудников полиции и жандармов, из которых 48 – в Париже. Задержаны были 95 человек.

Напомним, участники акций протеста требуют, чтобы власти Франции отказались от 24-й статьи в законопроекте "О глобальной безопасности", который в настоящий момент находится в парламенте на рассмотрении. Она предусматривает штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в сети снимки полицейских, на которых четко видны черты их лиц, а также сообщает их фамилии и адреса проживания.