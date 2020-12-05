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В Париже проходит акция протеста, начались беспорядки

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Париже проходит акция протеста, начались беспорядки
Париж, фото: pixabay.com

В ходе протестной акции, которая проходит в Париже в субботу, 5 декабря, погромщики в черном подожгли как минимум 3 машины на авеню Гамбета. Манифестанты выступают против закона о глобальной безопасности.

Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в 45 тысяч евро.

Группа из нескольких сотен одетых в черное радикалов начала бить витрины магазинов, стекла автобусных остановок, банкоматы. После этого полиция неоднократно применила слезоточивый газ, но это не остановило хулиганов. Они из строительных материалов соорудили баррикады и подожгли их. В приехавших пожарных полетели камни и бутылки. Мирные манифестанты расходятся а число людей в черном растет.

Манифестации проходят сегодня сразу в нескольких городах Франции. Организаторы призывают бойкотировать закон, направленный, по их мнению, против гражданского общества.

НС

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