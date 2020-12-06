Депутат Госдумы Новиков оценил «признание» уроженцев Курил японцами в грин-картах США

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил правила розыгрыша грин-карт, в которых говорится, что США считают родившихся на Южных Курилах россиян японцами.
Депутат заявил, что подобная позиция властей США – это антироссийский шаг. Дмитрий Новиков также предположил, что Министерство иностранных дел РФ уже готовит "способы реагирования".
По мнению депутата, сложившаяся ситуация возникла не из-за недосмотра – подобные вещи готовятся заблаговременно. Новиков также выразил уверенность в том, что администрация в Соединенных Штатах может меняться, но антироссийская политика будет продолжаться.
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