ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Депутат Госдумы Новиков оценил «признание» уроженцев Курил японцами в грин-картах США

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Депутат Госдумы Новиков оценил «признание» уроженцев Курил японцами в грин-картах США
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил правила розыгрыша грин-карт, в которых говорится, что США считают родившихся на Южных Курилах россиян японцами.

Депутат заявил, что подобная позиция властей США – это антироссийский шаг. Дмитрий Новиков также предположил, что Министерство иностранных дел РФ уже готовит "способы реагирования".

По мнению депутата, сложившаяся ситуация возникла не из-за недосмотра – подобные вещи готовятся заблаговременно. Новиков также выразил уверенность в том, что администрация в Соединенных Штатах может меняться, но антироссийская политика будет продолжаться.

ЕТ

В мире

Кравчук предложил санкцию в отношении России - отключить от SWIFT

Кравчук предложил санкцию в отношении России - отключить от SWIFT

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, бывший украинский президент Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью