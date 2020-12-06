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Обама заверил, что его супруга не будет претендовать на пост президента США

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La Vanguardia

Обама заверил, что его супруга не будет претендовать на пост президента США
Мишель Обама, Toon Dompeling/ZUMAPRESS.com

Бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки Мишель Обама не намерена баллотироваться на пост президента США. Об этом сообщил в воскресенье, 6 декабря, ее супруг, экс-глава Белого дома Барак Обама.

Барак Обама заявил что гарантирует – его жена Мишель не будет баллотироваться на пост американского лидера. По словам политика, его супруга "не любит политику".

Бывший американский лидер, однако, заметил, что какой бы ни была следующая цель экс-первой леди, он будет ее поддерживать, поскольку Мишель Обама всегда так же относилась к его начинаниям.

ЕТ

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