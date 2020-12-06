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Авиакомпания Lufthansa сократит 27,5 тысяч рабочих мест до конца года

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Авиакомпания Lufthansa сократит 27,5 тысяч рабочих мест до конца года
фото: pixabay.com

Немецкая авиакомпания Lufthansa сократит 27,5 тысяч рабочих мест до конца 2020 года. Германская авиакомпания планирует сократить свой зарубежный персонал на 20 тысяч человек и продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тысячи человек.

Газета Bild am Sonntag написала информацию о ситуации в авиакомпании. Дочерние компании Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines – в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сокращают частоту рейсов, парк и персонал. 

Также по данным издания, German airline, самолеты которой выполняют в основном внутренние рейсы, может сократить в 2021 году до 10 тысяч рабочих мест.

Ожидается, авиаперевозки выйдут уровень, который был до COVID-19, к 2025 году. 

Напомним, Таиланд временно закрывает массовый туризм.

ИЧ

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