Правительство Таиланда намерено временно отказаться от массового туризма из-за коронавируса

Аргументы Недели → Туризм 13+

3 декабря 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Правительство Таиланда планирует на какое-то время отказаться от массового туризма после пандемии коронавирусной инфекции. Руководитель Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн рассказал, что королевству необходимо обновить свою туристическую отрасль в период после пандемии COVID-19, а также увеличить средние расходы на душу населения на 30 процентов.

Информация чиновника о планах Таиланда временно закрыть массовый туризм опубликована в газете Bangkok Post. Глава ТАТ считает, что отрасль снова встанет на ноги, Таиланд будет снова привлекательным местом.

По мнению чиновника, таиландский туризм смог очень быстро прийти в норму после минувших кризисов. По словам чиновника, важно обеспечить безопасность и гигиену.

Власти Таиланда рассчитывают уже в 2021 году принять порядка восьми миллионов туристов. Согласно планам министерства финансов Таиланда, туристической отрасли, на которую приходится 12% ВВП страны, потребуется не менее четырех лет, чтобы восстановиться до уровня, предшествующего пандемии. Министр финансов Акхом Темпиттайапайсит прогнозирует, что в 2021 году число иностранных туристов вырастет до 8 млн, а в 2022, 2023 и 2024 годах - до 16, 32 и 40 млн соответственно Аналитические центры прогнозируют, что экономика Таиланда полностью восстановится в течение следующих двух лет, возрождение туристического сектора затянется до 2024 года.

По данным министерства туризма и спорта Таиланда, по состоянию на 30 октября число прибывших с начала года иностранцев составило 6,7 млн. В прошлом году этот показатель составлял почти 40 млн туристов. Страна заработала $66,2 млрд.