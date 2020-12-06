Минобороны РФ сообщило о работе горячей линии по поиску пропавших в Карабахе

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6 декабря 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Минобороны РФ

Минобороны сообщило, что в Центре управления миротворческой деятельностью заработала горячая линия по сбору сведений о пропавших армянских военнослужащих. За время работы «горячей линии», в период с 30 ноября по 4 декабря, получено 214 обращений о пропавших армянских военнослужащих.

Проверены данные о 186 военнослужащих, 45 гражданам оказана психологическая помощь по телефону.

На сегодняшний день в пункт обратилось более 1900 граждан по вопросам поиска пропавших родственников, возврату имущества и другим проблемным вопросам.

По фактам обращений ведутся переговоры с азербайджанской стороной по возврату имущества, данные о пропавших передаются в Международный комитет «Красного креста», также оказывается психологическая помощь.

Номер «горячей линии» размещен в соцсетях Карабаха и Армении, а также на КПП школы № 5 в городе Степанакерт.

Российским контингентом миротворческих сил ведется круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха.