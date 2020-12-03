Представитель Минобороны рассказал о положении дел в Нагорном Карабахе

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3 декабря 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Российским контингентом миротворческих сил ведется круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Инженерными подразделениями миротворческих сил продолжается фортификационное оборудование наблюдательных постов с установкой габионов и оборудованием пунктов пропуска и транспортного контроля. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Для получения объективных данных обстановки на всех наблюдательных постах работают мобильные комплексы видеотрансляции и комплекты ЗВКС. В районах Лачинского коридора в населенных пунктах Тех и Мардакерт обстановка также контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

Военнослужащие российских миротворческих сил продолжают очистку от взрывоопасных предметов районов Нагорного Карабаха. За сутки очищено более шести гектаров территории, двух километров дорог, обнаружено и уничтожено 18 взрывоопасных предметов. Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 45 гектаров местности, более 14 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 1120 взрывоопасных предметов.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено более 2 000 метров линий электропередач, семь опор ЛЭП, 1 600 метров газопровода, 1 200 метров линий связи, одна трансформаторная подстанция.