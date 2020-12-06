МЧС России увеличило группировку, задействованную в гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе
6 декабря 2020, 09:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
МЧС России увеличивает группировку, задействованную в гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе. В частности, в вышеуказанный регион ведомство направило пиротехников, кинологов и психологов.
Согласно последней информации, в воскресенье, 6 декабря, самолет Ил-76 МЧС России с дополнительной группой спасателей вылетел из Москвы. Уточняется, что в Карабах направились кинологи, пиротехники, горноспасатели центра "Лидер", связисты, специалисты Ногинского спасательного центра и психологи.
Кроме того, на борту находятся три пассажирских автобуса и все необходимое оборудование. Спасатели перед вылетом получили отрицательные тесты на COVID-19.
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