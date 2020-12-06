ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

МЧС России увеличило группировку, задействованную в гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

МЧС России увеличило группировку, задействованную в гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

МЧС России увеличивает группировку, задействованную в гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе. В частности, в вышеуказанный регион ведомство направило пиротехников, кинологов и психологов.

Согласно последней информации, в воскресенье, 6 декабря, самолет Ил-76 МЧС России с дополнительной группой спасателей вылетел из Москвы. Уточняется, что в Карабах направились кинологи, пиротехники, горноспасатели центра "Лидер", связисты, специалисты Ногинского спасательного центра и психологи.

Кроме того, на борту находятся три пассажирских автобуса и все необходимое оборудование. Спасатели перед вылетом получили отрицательные тесты на COVID-19.

ЕТ

Армия

Российская РЛМ «Контейнер» видит американские стелс-самолеты и на растениях в тысячи километров

Российская РЛМ «Контейнер» видит американские стелс-самолеты и на растениях в тысячи километров

Российский радар дальнего действия, поколения «Контейнер», предназначенный для загоризонтного обнаружения летящих целей, полностью подтвердил все свои технические и конструктивные характеристики.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью