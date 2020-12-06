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Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы президента США

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы президента США
президент США Дональд Трамп, Doug Mills/Consolidated News Photos

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь заявил, что выигрывает прошедшие в ноябре выборы. Об этом политик сообщил в рамках выступления перед своими сторонниками в Джорджии.

"Мы выигрываем эти выборы", – подчеркнул Трамп. Глава США также обвинил демократов в фальсификациях во время голосования. По словам политика, голоса за его оппонента "появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков". Он также уточнил, что во всех штатах были поданы "сотни тысяч" незаконных бюллетеней.

Дональд Трамп призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения выборов. Американский лидер добавил, что "легко и быстро" выиграет голоса выборщиков в вышеуказанном штате, если будет проведена проверка подписей избирателей на присланных по почте бюллетенях.

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