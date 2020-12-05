Протест Трампа против выборов проваливается

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5 декабря 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser Cbp Photos

Дональд Трамп не может опротестовать результаты прошедших выборов. Его штаб подал почти полсотни исков. Большая часть из них отклонена или провалена.



Команда Трампа проиграла еще 5 исков. В Неваде, Мичигане, Миннесоте, Аризоне и Висконсине суды отклонили исковые заявления. Американские суды отклонили уже больше 30 заявлений. Их было подано 46. Еще дюжина ожидает решения.

«Последняя партия выборных исков Трампа проваливается», — уже заявляет правозащитная группа Democracy Docket: «Одновременно с этим накапливаются десятки потерь».

Правозащитники и вовсе утверждает, что команда Трампа проиграли все 46 исков. Но официального подтверждения этим данным пока нет. Заявление больше похоже на выводы самих правозащитников.

Команда Трампа сумела выиграть только одно дело. В Пенсильвании было оспорено решение о переносе последнего срока предоставления недостающих удостоверений личности для некоторых открепительных документов и бюллетеней, отправляемых по почте.

Если исключить единственный судебный выигрыш, штаб Трампа не приблизился к победе ни на йоту в поствыборной борьбе.