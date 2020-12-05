ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

«Никол, это твои последние часы в правительственной даче». Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

«Никол, это твои последние часы в правительственной даче». Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну
Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Оппозиция Армении провела митинг в центре Еревана, завершилась манифестация у дачи премьер-министра Никола Пашиняна, в ходе митинга премьеру был выдвинут ультиматум - до 8 декабря Пашинян должен уйти в отставку.

В противном случае всю страну захлестнут "акции неповиновения". Позицию участников протестов озвучил Ишхан Сагателян, входящий в состав оппозиционной фракции "Дашнакцутюн". "Никол, это твои последние часы в правительственной даче", — сказал Сагателян на митинге. Он отметил, что никакой физической расправы над ним никто не хочет.

На площади Свободы в столице Армении Ереване на митинг оппозиции собрались сегодня десяти тысяч людей.

НС

Армия

Российская РЛМ «Контейнер» видит американские стелс-самолеты и на растениях в тысячи километров

Российская РЛМ «Контейнер» видит американские стелс-самолеты и на растениях в тысячи километров

Российский радар дальнего действия, поколения «Контейнер», предназначенный для загоризонтного обнаружения летящих целей, полностью подтвердил все свои технические и конструктивные характеристики.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью