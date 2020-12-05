«Никол, это твои последние часы в правительственной даче». Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну
5 декабря 2020, 22:37[ «Аргументы Недели» ]
Оппозиция Армении провела митинг в центре Еревана, завершилась манифестация у дачи премьер-министра Никола Пашиняна, в ходе митинга премьеру был выдвинут ультиматум - до 8 декабря Пашинян должен уйти в отставку.
В противном случае всю страну захлестнут "акции неповиновения". Позицию участников протестов озвучил Ишхан Сагателян, входящий в состав оппозиционной фракции "Дашнакцутюн". "Никол, это твои последние часы в правительственной даче", — сказал Сагателян на митинге. Он отметил, что никакой физической расправы над ним никто не хочет.
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