«Никол, это твои последние часы в правительственной даче». Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

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5 декабря 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Оппозиция Армении провела митинг в центре Еревана, завершилась манифестация у дачи премьер-министра Никола Пашиняна, в ходе митинга премьеру был выдвинут ультиматум - до 8 декабря Пашинян должен уйти в отставку.

В противном случае всю страну захлестнут "акции неповиновения". Позицию участников протестов озвучил Ишхан Сагателян, входящий в состав оппозиционной фракции "Дашнакцутюн". "Никол, это твои последние часы в правительственной даче", — сказал Сагателян на митинге. Он отметил, что никакой физической расправы над ним никто не хочет.

На площади Свободы в столице Армении Ереване на митинг оппозиции собрались сегодня десяти тысяч людей.