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В Ереване проходит многотысячный митинг оппозиции

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Ереване проходит многотысячный митинг оппозиции
протесты в Ереване, кадр видео YouTube

На площади Свободы в столице Армении Ереване на митинг оппозиции собрались сегодня десяти тысяч людей. Участники мероприятия требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Полиция перекрывает автомобильные дороги, пытаясь не допустить людей на площадь. На митинге присутствует кандидат оппозиции на пост премьер-министра переходного правительства, экс-премьер Вазген Манукян. Он обещает руководить страной до ближайших парламентских выборов, на которые он выдвигать свою кандидатуру не будет.

Участники акций армянской оппозиции настаивают на отставке Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

НС

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