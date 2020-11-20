В Ереване протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли дороги

Аргументы Недели → В мире 13+

20 ноября 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян, фото из соцсети

В Ереване протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли два проспекта в армянской столице, в том числе проспект Баграмяна. На проспекте Баграмяна ситуация напряженная. Полиция пытается расчистить дорогу. Начались задержания участников акции.

Силовиками задержан бывший руководитель аппарата парламента Ара Сагателян, экс-советник президента НКР Тигран Абрамян. Его и экс-депутата Миграна Акопяна доставили в участок полиции.

Улицы Еревана забиты автомобилями. Правоохранителям пришлось вызывать эвакуаторы, - сообщает радио Sputnik

На проспекте Тиграна Меца участников протеста силой разгоняют с проезжей части. Несколько человек задержаны силовиками.

Участники акций армянской оппозиции настаивают на отставке Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Полиция Армении накануне задержала 24 участника акции протеста, которые блокировали центральные улицы Еревана с призывом к отставке Пашиняна.