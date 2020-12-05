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В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 5,2

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 5,2
Анталья, фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 15.44 мск в провинции турецкой Антальи, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции. Эпицентр находился в Средиземном море в районе города Газипаша.

Подземные толчки ощутили и жители Антальи. Информация о разрушениях и пострадавших в результате инцидента не поступала.

В Турции арестовали 9 строителей разрушенных при землетрясении домов в Измире.

НС

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