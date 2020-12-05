На Украине за сутки выявили 13 825 новых случаев коронавируса COVID-19
5 декабря 2020, 10:45[ «Аргументы Недели» ]
На Украине за сутки выявили 13 825 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Обновленные данные по COVID-19 опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За прошедшие 24 часа на Украине скончались 226 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине диагностировано 801 тысяча 716 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Скончались всего 13 421 пациент с коронавирусом. 412 533 пациента вылечились, - передает RT.
Ковидом переболели президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена. Политтехнолог Владислав Рогимов сообщил, что Зеленский быстро вылечился от коронавирусной инфекции с помощью препарата, произведенного в Российской Федерации.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.