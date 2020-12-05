На Украине за сутки выявили 13 825 новых случаев коронавируса COVID-19

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5 декабря 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

На Украине за сутки выявили 13 825 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Обновленные данные по COVID-19 опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие 24 часа на Украине скончались 226 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине диагностировано 801 тысяча 716 случаев заболевания коронавирусом нового типа.

Скончались всего 13 421 пациент с коронавирусом. 412 533 пациента вылечились, - передает RT.

Ковидом переболели президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена. Политтехнолог Владислав Рогимов сообщил, что Зеленский быстро вылечился от коронавирусной инфекции с помощью препарата, произведенного в Российской Федерации.