Светлана Тихановская написала письмо папе Римскому Франциску: «Просим ваших молитв и слова правды»
4 декабря 2020, 22:53[ «Аргументы Недели» ]
Светлана Тихановская направила письмо Папе римскому Франциску. В послании она рассказала о событиях в Беларуси, «героизме мирного народа» и призвала Франциска «поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике».
Письмо было направлено в Государственный секретариат Ватикана. Его также лично передал апостольскому нунцию в Литве член международной команды офиса Тихановской Денис Кучинский. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.
«От имени белорусского народа мы просим Ваших святых молитв и Вашего истинного слова правды и справедливости, которые были бы для всех нас благословением», - призвала Папу римского Тихановская.
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