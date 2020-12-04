Светлана Тихановская написала письмо папе Римскому Франциску: «Просим ваших молитв и слова правды»

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4 декабря 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de

Светлана Тихановская направила письмо Папе римскому Франциску. В послании она рассказала о событиях в Беларуси, «героизме мирного народа» и призвала Франциска «поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике».

Письмо было направлено в Государственный секретариат Ватикана. Его также лично передал апостольскому нунцию в Литве член международной команды офиса Тихановской Денис Кучинский. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

«От имени белорусского народа мы просим Ваших святых молитв и Вашего истинного слова правды и справедливости, которые были бы для всех нас благословением», - призвала Папу римского Тихановская.

Тихановская ранее заявила о готовности возглавить Белоруссию.