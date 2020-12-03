Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию

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3 декабря 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о том, что готова возглавить Белоруссию во время "переходного периода". Она заявила, что ее команда разработала проект конституционной реформы.

Тихановская высказала уверенность, что "режим Лукашенко" разваливается. В скором времени, как она заявила, люди из системы "окажутся в такой ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом".

"Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", — сказала Тихановская в видеообращении.

Ранее Тихановская заявила, что действующий глава государства Александр Лукашенко утратил доверие местного населения, поэтому все его договорённости будут аннулированы и пересмотрены.