Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию
3 декабря 2020, 15:22[ «Аргументы Недели» ]
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о том, что готова возглавить Белоруссию во время "переходного периода". Она заявила, что ее команда разработала проект конституционной реформы.
Тихановская высказала уверенность, что "режим Лукашенко" разваливается. В скором времени, как она заявила, люди из системы "окажутся в такой ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом".
"Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", — сказала Тихановская в видеообращении.
Ранее Тихановская заявила, что действующий глава государства Александр Лукашенко утратил доверие местного населения, поэтому все его договорённости будут аннулированы и пересмотрены.
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