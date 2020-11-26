Тихановская: «Все сделки и договоры Лукашенко будут пересмотрены»
26 ноября 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что действующий глава государства Александр Лукашенко утратил доверие местного населения, поэтому все его договорённости будут аннулированы и пересмотрены.
«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», - высказала она.
Тихановская отметила, что выступала и выступает за «дружественные и партнерские отношения с Россией», но «независимость и суверенитет не могут быть предметом торга».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг сообщения о контактах РФ с белорусской оппозицией.
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