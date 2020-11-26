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Тихановская: «Все сделки и договоры Лукашенко будут пересмотрены»

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Тихановская: «Все сделки и договоры Лукашенко будут пересмотрены»
фото: Светлана Тихановская, Facebook

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что действующий глава государства Александр Лукашенко утратил доверие местного населения, поэтому все его договорённости будут аннулированы и пересмотрены.

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», - высказала она.

Тихановская отметила, что выступала и выступает за «дружественные и партнерские отношения с Россией», но «независимость и суверенитет не могут быть предметом торга».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг сообщения о контактах РФ с белорусской оппозицией. 

БА

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