Тихановская: «Все сделки и договоры Лукашенко будут пересмотрены»

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26 ноября 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Светлана Тихановская, Facebook

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что действующий глава государства Александр Лукашенко утратил доверие местного населения, поэтому все его договорённости будут аннулированы и пересмотрены.

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», - высказала она.

Тихановская отметила, что выступала и выступает за «дружественные и партнерские отношения с Россией», но «независимость и суверенитет не могут быть предметом торга».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг сообщения о контактах РФ с белорусской оппозицией.