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Лавров опроверг сообщения о контактах РФ с белорусской оппозицией

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лавров опроверг сообщения о контактах РФ с белорусской оппозицией
Сергей Лавров. Фото: сайт МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров назвал лживыми заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о контактах с российскими властями.

Лавров отметил, что Латушко «не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся».

«Хочу коротко ответить – это полная ложь», - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ также отметил, что «это лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру».

Ранее Лавров заявил, что Россия и Белоруссия - Союзное государство, и «нам есть чем защититься от вмешательства Запада».

ДВа

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