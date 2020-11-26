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26 ноября 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, фото с сайта МИД РФ

Сергей Лавров 26 ноября в Минске принял участие в очередном ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси. Перед мероприятием Лавров объявил темы, которые предстояло рассмотреть.

Это ключевые вопросы международной политики на Кавказе, Ближнем Востоке, в Европе, Евроатлантике, где накапливаются угрозы из-за того, что американцы разваливают все договоренности о каком-либо контроле над вооружениями, - сообщила пресс-служба МИД РФ.

На заседании коллегий главной задачей будет обеспечить конкретные договоренности по эффективной реализации Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного Государства на 2020-2021 гг., которую утвердили Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко.

Лавров по итогам переговоров с Лукашенко заявил, что на Западе принимаются документы по продвижению демократии, такое уже есть по России, сейчас внесли такой же документ в конгрессе США и по Белоруссии. "Мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость", - заявил Лавров.