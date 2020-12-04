Токаев предположил, что в будущем искусственный интеллект захочет выбрать президента

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4 декабря 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предположил, что через несколько столетий искусственный интеллект дойдет до такой степени развития, что «умные машины» решат выбрать лидера.

"Искусственный интеллект не сможет, во всяком случае, в ближайшие сто лет заменить главу государства", - сказал он на форуме по искусственному интеллекту.

Токаев отметил, что в его понимании лидерство – это миссия приносить пользу своей стране, заниматься развитием экономики, искренне заботиться о людях.

«Парадоксально, но призвание искусственного интеллекта заключается практически в том же, во всяком случае, так должно быть и на это мы надеемся», - подчеркнул казахстанский лидер, отметив, что искусственный интеллект не возьмет на себя смелость пойти на выборы.

Ранее сообщалось, что Путин назвал искусственный интеллект основой рывка вперед для человечества.

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