Токаев предположил, что в будущем искусственный интеллект захочет выбрать президента
4 декабря 2020, 16:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предположил, что через несколько столетий искусственный интеллект дойдет до такой степени развития, что «умные машины» решат выбрать лидера.
"Искусственный интеллект не сможет, во всяком случае, в ближайшие сто лет заменить главу государства", - сказал он на форуме по искусственному интеллекту.
Токаев отметил, что в его понимании лидерство – это миссия приносить пользу своей стране, заниматься развитием экономики, искренне заботиться о людях.
«Парадоксально, но призвание искусственного интеллекта заключается практически в том же, во всяком случае, так должно быть и на это мы надеемся», - подчеркнул казахстанский лидер, отметив, что искусственный интеллект не возьмет на себя смелость пойти на выборы.
Ранее сообщалось, что Путин назвал искусственный интеллект основой рывка вперед для человечества.
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