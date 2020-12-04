Путин назвал искусственный интеллект основой рывка вперед для человечества

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4 декабря 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает искусственный интеллект является основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии».

Об этом глава государства заявил, выступая на международной онлайн-конференции конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020).

Президент обратил внимание на то, что так называемые сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать» все сферы жизни, включая производство, социальную сферу, науку и культуру.

«Возможно ли восстание машин? Люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе – есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть», – сказал президент, приведя затем в пример интернет, в котором «тоже есть риски».

Ранее председатель СЖ России Владимир Соловьев рассказал о роботах-журналистах.