Путин назвал искусственный интеллект основой рывка вперед для человечества
4 декабря 2020, 15:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Президент России Владимир Путин считает искусственный интеллект является основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии».
Об этом глава государства заявил, выступая на международной онлайн-конференции конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020).
Президент обратил внимание на то, что так называемые сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать» все сферы жизни, включая производство, социальную сферу, науку и культуру.
«Возможно ли восстание машин? Люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе – есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть», – сказал президент, приведя затем в пример интернет, в котором «тоже есть риски».
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