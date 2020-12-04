Посольство Украины направило ноту протеста МИД Польши из-за календаря с изображением Крыма
4 декабря 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Посольство Украины в Польше направило министерству иностранных дел страны ноту протеста и потребовало указать в календаре польского религиозного объединения мусульман "правильную" принадлежность Крыма.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица в пятницу, 4 декабря, отметил, что Киев не устраивает, что после удаления надписи "Российская Федерация" в электронной версии календаря не возникла запись о том, что полуостров "принадлежит" украинской стороне.
Уточняется, что в польское Министерство иностранных дел была направлена нота протеста, где изложена позиция Украины по данному вопросу.
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