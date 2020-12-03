Депутат Госдумы Новиков оценил слова главы НАТО Столтенберга о «военной мощи России в Крыму»

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3 декабря 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму», прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Столтенберг по итогам второго дня заседаний глав МИД стран — участниц альянса заявил, что «Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и всё активнее развёртывает силы в регионе Чёрного моря».

По мнению Новикова, Западу для «дальнейшего ужесточения санкционной политики нужны какие-то аргументы», вот европейские политики и западные партнёры и делают такие заявления, - передает RT.

Он отметил, что «военные и околовоенные расходы требуют бюджетных средств, а всё это в конечном итоге средства налогоплательщиков, и нужно объяснять западному обывателю».

Новиков отметил, что по давно сложившейся традиции «российская военная угроза» «считается одним их самых железобетонных аргументов, которые и позволяют осуществлять внешнюю экспансионистскую политику странам Запада».