Лукашенко заявил, что ситуация с COVID-19 в Белоруссии находится под контролем
4 декабря 2020, 14:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: БелТа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 4 декабря, заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа на территории республики сейчас непростая, однако она находится под контролем.
В рамках заседания штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в мире и Белоруссии непростая. В республике, однако, в настоящий момент ее удается контролировать, уточнил политик.
Отметим, что ранее сегодня минские амбулаторно-поликлинические учреждения прекратили прием пациентов в связи с распространением заболеваемости коронавирусом нового типа, а также для своевременного оказания помощи пациентам с подтвержденным COVID-19.
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