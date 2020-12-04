Экс-депутат Рады Журавко: неправильный подход властей Украины ухудшает ситуацию с COVID-19 в стране

Аргументы Недели → В мире 13+

4 декабря 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

маска, перчатки, pixabay.com

Депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в пятницу, 4 декабря, в беседе с журналистами высказал мнение о ситуации с коронавирусом нового типа, которая в последнее время сложилась на Украине.

Ранее журналисты заявили, что в больницах Николаевской области на Украине пациенты с COVID-19 буквально дерутся за кислород, чтобы подышать. Одна из бывших пациенток отметила, что медицинский персонал делает все возможное, однако кислорода не хватает.

Алексей Журавко в беседе с Радио Sputnik выразил уверенность в том, что ситуация с коронавирусом в на Украине будет лишь ухудшаться при столь неправильном подходе властей. По мнению экс-депутата, даже если Киев попросит Евросоюз или США о помощи, то украинской стороне помогут исключительно по принципу "становись в очередь" и будут "кидать объедки". Причем Европе "наплевать", что на Украине умирают люди и сложилась очень плохая экономическая ситуация.