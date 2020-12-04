Додон выступил против возврата молдавского гражданства экс-президенту Румынии
4 декабря 2020, 13:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает ошибкой возможное возвращение гражданства республики экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску.
В июне 2016 года четвертый президент Молдавии Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску, известному, как стороннику воссоздания «Великой Румынии», гражданство республики. Сменивший его на этом посту Додон в 2017 году подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства. На этой неделе Бэсеску заявил, что будет добиваться возвращения гражданства.
«Выдать гражданство экс-президенту другой страны, который открыто говорит, что хочет ее ликвидировать, мне кажется ошибкой», - заявил Додон.
Ранее Додон заявил, что Санду может закрыть молдавским аграриям выход на российский рынок.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.