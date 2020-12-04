Додон выступил против возврата молдавского гражданства экс-президенту Румынии

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4 декабря 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает ошибкой возможное возвращение гражданства республики экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску.

В июне 2016 года четвертый президент Молдавии Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску, известному, как стороннику воссоздания «Великой Румынии», гражданство республики. Сменивший его на этом посту Додон в 2017 году подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства. На этой неделе Бэсеску заявил, что будет добиваться возвращения гражданства.

«Выдать гражданство экс-президенту другой страны, который открыто говорит, что хочет ее ликвидировать, мне кажется ошибкой», - заявил Додон.

Ранее Додон заявил, что Санду может закрыть молдавским аграриям выход на российский рынок.