Госдеп США выделит средства на программы для россиян об «американской демократии» и «свободе» СМИ

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4 декабря 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Вашингтон, pixabay.com

Госдеп Соединенных Штатов намерен профинансировать программы, направленные на "разъяснение" российской аудитории особенностей демократии в Америке, а также принципов "свободы" и "открытого общества".

Согласно последней информации, первая инициатива имеет название "Делиться Америкой с Россией" и предполагает помощь гражданам России в понимании "американских ценностей демократии" и культуры страны. В рамках этой программы будут организованы мероприятия специально для россиян. Курировать ее будет американская дипмиссия в Москве. На данную инициативу выделят до 500 тысяч долларов, сообщает RT.

Другая программа под названием "СМИ и информация в России" нацелена на разъяснение россиянам того, что представляет собой понятие "свобода прессы". Кроме того она предполагает изучение прав и обязанностей свободной прессы в демократическом обществе и создание инструментов для эффективного выявления ложной информации. На эту инициативу также выделят 500 тысяч долларов.