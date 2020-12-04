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Политолог Мирзаян считает, что при Байдене США привлекут страны Европы для противостояния России

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог Мирзаян считает, что при Байдене США привлекут страны Европы для противостояния России
флаг США, pixabay.com

Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в пятницу заявил, что США при Джо Байдене будут пытаться противостоять России при активном участии европейских стран.

Ранее Байден, который, согласно предварительным данным, был избран новым президентом США, сообщил о своих планах "многостороннего подхода" в отношении Российской Федерации, Ирана, КНР и других стран.

Геворг Мирзаян в беседе с Радио Sputnik заметил, что что речь идет о многостороннем подходе Соединенных Штатов Америки и их союзников, потому что администрация Джо Байдена сообщает о своем намерении "сдерживать РФ по всем фронтам". Причем, чем больше будет стран вовлечено в "антироссийский фронт", тем сложнее будет Москве маневрировать.

Эксперт также заметил, что США сейчас – это не та страна, которая была 20 лет назад, и ресурсов у Америки в начале правления администрации Джо Байдена будет значительно меньше, чем в начале правления администрации Джорджа Буша. Именно поэтому новому президенту Соединенных Штатов придется подтягивать союзников, прежде всего из Европы.

ЕТ

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