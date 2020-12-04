Байден рассказал, что собирается разворачивать Европу в сторону Вашингтона

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4 декабря 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Джо Байден. Фото: сайт Кремля

Джозеф Байден, которого большинство американских СМИ называют избранным президентом США, заявил о намерениях придерживаться многостороннего подхода в политике в отношении России, Ирана и Китая.

По его словам, США не смогут решать все проблемы самостоятельно, а потому должны стать частью большой группы, чтобы иметь дело с Россией и Китаем.

Что касается иранской ядерной программы, то США в процессе переговоров по иранской ядерной программе необходимо «развернуть Европу в сторону Вашингтона, считает Байден.

Ранее сообщалось, что отрыв Байдена от Трампа на выборах президента США увеличился до 7 миллионов голосов.