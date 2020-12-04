Отрыв Байдена от Трампа на выборах президента США увеличился до 7 миллионов голосов

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4 декабря 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

Отрыв демократа Джо Байдена от действующего президента Соединенных Штатов Америки, республиканца Дональда Трампа в рамках президентских выборов на территории страны вырос до 7 миллионов голосов.

Социологическая фирма Cook Political Report, ссылаясь на местные подсчеты, уточнила, что к настоящему моменту Байден набрал 81 264 673 голоса, а Трамп – 74 210 838. В некоторых штатах, среди которых крупные Нью-Йорк и Калифорния, подсчеты голосов избирателей сейчас продолжаются на местном уровне.

Согласно последней информации, Байден опережает Трампа на 4,4 процентных пункта. Уточняется, однако, что на выборах в Штатах важно число выборщиков, проголосовавших за того или иного кандидата. По предварительным данным, Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков при 270 необходимых для избрания на пост лидера страны.