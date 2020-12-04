Грузовой поезд из Стамбула в Китай преодолеет более 8,6 тысяч километров за 12 дней
4 декабря 2020, 13:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Первый грузовой поезд отправляется в пятницу из Турции в Китай, ему предстоит преодолеть более 8,6 тыс. км за 12 дней.
По данным МИД Турции, поезд проследует по Транскаспийскому транспортному маршруту через железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, пересечет два континента, два моря, пять стран и доставит груз в Китай.
В коммюнике внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Турция будет продолжать укреплять связи между Востоком и Западом и «предпринимать необходимые шаги для укрепления своего центрального положения в регионе».
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