Грузовой поезд из Стамбула в Китай преодолеет более 8,6 тысяч километров за 12 дней

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4 декабря 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Первый грузовой поезд отправляется в пятницу из Турции в Китай, ему предстоит преодолеть более 8,6 тыс. км за 12 дней.

По данным МИД Турции, поезд проследует по Транскаспийскому транспортному маршруту через железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, пересечет два континента, два моря, пять стран и доставит груз в Китай.

В коммюнике внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Турция будет продолжать укреплять связи между Востоком и Западом и «предпринимать необходимые шаги для укрепления своего центрального положения в регионе».

Ранее сообщалось, что Китай засомневался в «Силе Сибири».