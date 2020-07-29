Китай засомневался в

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29 июля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sokolov9686.livejournal.com

Пять газопроводов, стоивших десятки миллиардов долларов, оказались не нужны ни Турции, ни Германии, ни, как теперь выяснилось, Китаю. Россия прокладывала «Силу Сибири» в надежде занять ощутимую долю на китайском рынке и ослабить свою зависимость от Европы. Однако Пекину российский газ был изначально не нужен. Даже сейчас, когда он дешевле аналогов, Пекин предпочитает закупать топливо у Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Но основную ставку делает на СПГ.

Китайцы предлагают поберечь «Силу Сибири»

Китай стремится пополнить число стран, которые предлагают России оставить свой газ себе. До этого «газовые» отношения с Москвой разорвала Анкара – страна курортов для россиян, Турция прекратила закупки топлива у Москвы, обесточив два газопровода – «Голубой поток» и «Турецкий поток». Второй еще в январе 2020 года совместно запускали президенты Путин и Эрдоган. Но уже через несколько месяцев Турция полностью перешла на газ из Азербайджана, Ирана, Катара, Нигерии и США.

Германия еще не полностью перекрыла трубы и даже не против того, чтобы Россия за свои деньги достроила «Северный поток-2», но экспортные поставки упали наполовину. Поэтому уже остановлен газопровод через Белоруссию и Польшу «Ямал-Европа» и «Северный поток» закрывался для проведения технических работ. Германия, так же как и Турция – два крупнейших рынка для России, переходит на газ из Норвегии и американский СПГ, которые в разы дешевле российского топлива.

Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Газопровод «Сила Сибири», который рискует никогда не окупиться из-за изначально невыгодного соглашения и плохо разведанных месторождений в Сибири, загружен всего на 60% от своей мощности. Как пишет Интерфакс со ссылкой на данные китайской таможни, Китай не покупает у России даже минимальный объем по контракту, в котором заложен принцип «бери-или-плати».

Российский газ стоил для Китая в апреле-мае 183-184 доллара за тысячу кубометров. Для сравнения: газ из Туркмении стоит 226 долларов, из Узбекистана – 212 долларов, а из Казахстана – 192 доллара. Ни один поставщик трубопроводного газа не продает Китаю топливо так дешево, но за январь-май Пекин закупил всего 1,27 млрд кубометров у России.

При текущей скорости прокачки – 9 млн кубометров в сутки – до конца года «Газпром» поставит еще 3,1 млрд кубометров. В таком случае общие поставки будут на 40% меньше, чем оговорено контрактом - 5 млрд кубометров – и чем требует правило «бери-или-плати» – 4,25 млрд кубометров. Это означает, что у «Газпрома» начинаются проблемы с окупаемостью газопровода, стоившего России 1,1 трлн руб.

Хотя Пекин поддерживает свои среднеазиатские сырьевые придатки, основной объем газа он закупает в виде СПГ. Три четверти газового импорта в мае пришлось на СПГ – 7,577 млрд кубометров из 10,906 млрд. В годовом выражении объем закупок вырос на 29%, или на 1,7 млрд кубометров.

Выигрывает от этого Австралия, которая продала Пекину 2,949 млрд кубометров

Россию на рынке Китая никто не ждет: несмотря на переход с угля на газ, спрос в 2019 году на газ в стране составил 305,9 млрд кубометров, тогда как предложение – 315,2 млрд кубометров. Лишними оказались 9,7 млрд – это как раз российская доля. В этом году, по прогнозам до коронавируса, 9,6 млрд кубометров должны были быть снова лишними. При этом Китай увеличивает внутреннюю добычу газа и уже стал крупнейшей страной по запасам СПГ. Перспектив «разворота на Восток» у России нет, более 1 трлн руб. на газопровод выброшены в тайгу.