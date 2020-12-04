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Коронавирусом заразились рекордные 679 тысяч человек

, 13:09 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заразились рекордные 679 тысяч человек
фото: pixabay.com

Новый рекорд пандемии. За сутки на планете заразились больше 679 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

А накануне коронавирусом заразились 679 190 человек. Столько за сутки на планете еще не заражалось. Это новый рекорд пандемии.

Больше всего новых случаев коронавируса было диагностировано в Соединенных Штатах. В Бразилии, которая на втором месте по суточным диагнозам, этот показатель в 4,2 раза меньше.

Но это традиционные лидеры коронавирусной статистики. Тревожный уровень у Турции. Накануне там заразились 32 381 человек. Это даже больше в России.

По последним данным коронавирусом заразились 65 600 298 человек. Умерли 1 513 129, вылечились 45 431 944 человека.

#

Country,
Other

Total
Cases

New
Cases

Total
Deaths

New
Deaths

Total
Recovered

World

65,516,810

+679,190

1,511,106

+12,684

45,364,172

1

USA

14,535,196

+218,576

282,829

+2,918

8,561,427

2

India

9,571,780

+38,309

139,227

+570

9,015,684

3

Brazil

6,487,516

+50,866

175,307

+776

5,725,010

4

Russia

2,375,546

+27,403

41,607

+554

1,859,851

5

France

2,257,331

+12,696

54,140

+324

166,940

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