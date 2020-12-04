Коронавирусом заразились рекордные 679 тысяч человек

Новый рекорд пандемии. За сутки на планете заразились больше 679 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
А накануне коронавирусом заразились 679 190 человек. Столько за сутки на планете еще не заражалось. Это новый рекорд пандемии.
Больше всего новых случаев коронавируса было диагностировано в Соединенных Штатах. В Бразилии, которая на втором месте по суточным диагнозам, этот показатель в 4,2 раза меньше.
Но это традиционные лидеры коронавирусной статистики. Тревожный уровень у Турции. Накануне там заразились 32 381 человек. Это даже больше в России.
По последним данным коронавирусом заразились 65 600 298 человек. Умерли 1 513 129, вылечились 45 431 944 человека.
|
#
|
Country,
|
Total
|
New
|
Total
|
New
|
Total
|
World
|
65,516,810
|
+679,190
|
1,511,106
|
+12,684
|
45,364,172
|
1
|
14,535,196
|
+218,576
|
282,829
|
+2,918
|
8,561,427
|
2
|
9,571,780
|
+38,309
|
139,227
|
+570
|
9,015,684
|
3
|
6,487,516
|
+50,866
|
175,307
|
+776
|
5,725,010
|
4
|
2,375,546
|
+27,403
|
41,607
|
+554
|
1,859,851
|
5
|
2,257,331
|
+12,696
|
54,140
|
+324
|
166,940