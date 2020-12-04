Коронавирусом заразились рекордные 679 тысяч человек

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4 декабря 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Новый рекорд пандемии. За сутки на планете заразились больше 679 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

А накануне коронавирусом заразились 679 190 человек. Столько за сутки на планете еще не заражалось. Это новый рекорд пандемии.

Больше всего новых случаев коронавируса было диагностировано в Соединенных Штатах. В Бразилии, которая на втором месте по суточным диагнозам, этот показатель в 4,2 раза меньше.

Но это традиционные лидеры коронавирусной статистики. Тревожный уровень у Турции. Накануне там заразились 32 381 человек. Это даже больше в России.

По последним данным коронавирусом заразились 65 600 298 человек. Умерли 1 513 129, вылечились 45 431 944 человека.

# Country,

Other Total

Cases New

Cases Total

Deaths New

Deaths Total

Recovered World 65,516,810 +679,190 1,511,106 +12,684 45,364,172 1 USA 14,535,196 +218,576 282,829 +2,918 8,561,427 2 India 9,571,780 +38,309 139,227 +570 9,015,684 3 Brazil 6,487,516 +50,866 175,307 +776 5,725,010 4 Russia 2,375,546 +27,403 41,607 +554 1,859,851 5 France 2,257,331 +12,696 54,140 +324 166,940