Турцию поглотила чудовищная вторая волна коронавируса

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2 декабря 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Вторая волна для Турции приобрела чудовищные очертания. Неделю назад за один день количество диагнозов выросло почти в 4 раза. Уже неделю этот суточный показатель так и держится на этом, неожиданном для Анкары, уровне.

Накануне в Турции заразились 30 110 человек. Ровно неделю назад этот показатель составил 7 381 диагноз. Столько человек заразилось во вторник, 24 ноября. Уже в среду, 25 ноября, турецкие врачи диагностировали больше 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Всю неделю суточный показатель в Турции держался на этом уровне. В общей статистике коронавируса страна пока еще держится на 18 месте. Но по количеству заразившихся за сутки Турция уже вышла на четвертое место. Она уступает только Соединенным Штатам, Индии и Бразилии.

Когда-то Франция была в коронавирусных среднячках Европы. Но потом страну накрыла вторая волна пандемии. В короткое время количество заразившихся выросло до пикового значение больше 88 тысяч человек.

После этого среднесуточный показатель во Франции начал падать, и она даже временно обогнала Россию в общей коронавирусной статистике. Вторая волна во Франции закончилась 24 ноября. Тогда заразились около 4,5 тысяч человек.