В Казахстане начинают производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

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4 декабря 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

С 22 декабря в Казахстане начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом в стране.

В официальном сообщении на сайте президента Казахстана говорится, что «отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V».

Также сообщается, что запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров привез в Узбекистан вакцину от коронавируса.