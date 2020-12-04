В Казахстане начинают производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
4 декабря 2020, 11:22[ «Аргументы Недели» ]
С 22 декабря в Казахстане начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом в стране.
В официальном сообщении на сайте президента Казахстана говорится, что «отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V».
Также сообщается, что запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года.
Ранее сообщалось, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров привез в Узбекистан вакцину от коронавируса.
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