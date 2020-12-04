Avia.pro: американский эсминец Donald Cook «сбежал» от кораблей Черноморского флота РФ
4 декабря 2020, 08:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Ракетный эсминец Соединенных Штатов Donald Cook «сбежал» от кораблей российского Черноморского флота (ЧФ). Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет портал Avia.pro, после появления американского судна в Черном море Россия решила провести учения в акватории с участием всех кораблей ЧФ. «Деморализованный» Donald Cook спешно покинул море за несколько часов до выхода полного состава флота на маневры, говорится в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Михаил Ходаренок назвал «важнейшую задачу» Москвы в противостоянии с блоком НАТО.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.