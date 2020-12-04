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Avia.pro: американский эсминец Donald Cook «сбежал» от кораблей Черноморского флота РФ

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: американский эсминец Donald Cook «сбежал» от кораблей Черноморского флота РФ
Российский военный корабль, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Ракетный эсминец Соединенных Штатов Donald Cook «сбежал» от кораблей российского Черноморского флота (ЧФ). Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, после появления американского судна в Черном море Россия решила провести учения в акватории с участием всех кораблей ЧФ. «Деморализованный» Donald Cook спешно покинул море за несколько часов до выхода полного состава флота на маневры, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Михаил Ходаренок назвал «важнейшую задачу» Москвы в противостоянии с блоком НАТО.

ДЦ

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