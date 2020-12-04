Байден признался, что получил переломы ноги, пытаясь схватить собаку за хвост

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4 декабря 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

овчарка с мячом, pixabay.com

Джо Байден, избранный, согласно предварительным данным, президентом Соединенных Штатов Америки, рассказал, что получил ранее травму ноги, когда играл со своим псом и попытался поймать его за хвост.

По словам Байдена, он вышел из ванной и увидел, что щенок бросил перед ним мяч. Политик схватил игрушку, после чего его питомец побежал вперед, а демократ в шутку бросился за ним, чтобы схватить его за хвост. В какой-то момент пес поскользнулся на ковровой дорожке, а его хозяин споткнулся на том же месте.

"Это не очень-то интересная история", – отметил политик.

Напомним, ранее у 78-летнего Байдена выявили нитевидные переломы костей стопы.