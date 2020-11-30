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Джо Байдена сняли на видео с двойным переломом ноги

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байдена сняли на видео с двойным переломом ноги
Джо Байден, фото Тwitter

Американского политика-демократа, объявившего себя победителем на выборах президента США, Джо Байдена сняли на видео с двойным переломом ноги.  Фотожурналист телеканала NBC запечатлел Байдена при выходе из ортопедического отделения госпиталя в штате Делавэр, корреспондент телеканала в Белом доме Келли О'Доннелл опубликовала видеозапись в соцсети.

Судя по видео, Байден с двойным переломом ноги ходит без чьей-либо помощи, хотя рядом с ним шли несколько человек. Он и все его окружение носят маски.

Джо Байден травмировал ноги во время игры с собакой, немецкой овчаркой, в минувшую субботу, 28 ноября. До проведения компьютерной томографии (КТ) предполагалось, что у него вывих стопы или растяжение.

Снимок КТ показал нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Теперь нескольких недель политику необходимо ходить в специальном ботинке.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к своему пострадавшему сопернику на прошедших выборах Джо Байдену.

ИЧ

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