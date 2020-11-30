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Трамп обратился к Байдену после получения демократом двух переломов

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп обратился к Байдену после получения демократом двух переломов
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к своему сопернику на прошедших выборах Джо Байдену, который в субботу упал во время игры с собакой и получил два перелома.

Ранее компьютерная томография показала у Джо Байдена переломы костей стопы. Согласно последней информации журналистов, демократ будет вынужден несколько недель ходить в специальном ботинке. Ранее ортопед не подтвердил повреждение костей у политика и направил его на дополнительное обследование.

"Поправляйтесь скорее!" - написал Дональд Трамп на своей страничке в социальной сети Twitter.

ЕТ

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