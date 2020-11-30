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Байден получил два перелома после падения во время игры с собакой

, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Байден получил два перелома после падения во время игры с собакой
Джо Байден, Biden Transition via CNP/Consolidated News Photos

Джо Байден, объявивший ранее о своей победе на президентских выборах в США, в минувшую субботу упал во время игры с собакой. Томография показала, что у демократа два перелома костей стопы.

Согласно последней информации, КТ подтвердила, что у Джо Байдена нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей. Предполагается, что после случившегося политик будет вынужден ходить в специальном ботинке в течение нескольких недель.

Отмечается, что первоначально ортопед не подтвердил повреждения костей у Джо Байдена и направил его на дополнительное обследование.

ЕТ

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